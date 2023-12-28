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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 135,90 puan artarak 7.396,34 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.278,13, en yüksek 7.444,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2078 dolar olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
28.12.2023 - 18:43,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 135,90 puan artarak 7.396,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,69 puan ve yüzde 0,24 değer kazancıyla 7.278,13 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.278,13, en yüksek 7.444,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 artışla 7.396,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 2,68, teknoloji endeksi yüzde 4,03, sanayi endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 116,39 puan ve yüzde 1,47 kazançla 8.015,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2078 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2078 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 30 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,61'den, bileşik getirisi de yüzde 38,78'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,3767 lira, satışta 29,4944 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,3169 lira, satışta 29,4344 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 140,5 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: AA
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