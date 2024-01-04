 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BIST 100 Endeksi 135,81 Puan Artarak 7.547,84 Puandan Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi 135,81 Puan Artarak 7.547,84 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 135,81 puan artarak 7.547,84 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 7.547,84 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2044 dolar, altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 135,81 Puan Artarak 7.547,84 Puandan Kapandı
04.01.2024 - 18:41,
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 135,81 puan artarak 7.547,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,83 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.421,86 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 7.547,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, hizmetler endeksi yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 1,92 ve sanayi endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,56 puan ve yüzde 2,15 kazançla 8.140,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Gübretaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2044 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,00'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,7244 lira, satışta 29,8435 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,7186 lira, satışta 29,8377 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 135,81 Puan Artarak 7.547,84 Puandan Kapandı - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 19:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 135,81 Puan Artarak 7.547,84 Puandan Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement