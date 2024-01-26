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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 8.346,28 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.180,25, en yüksek 8.347,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 artışla tamamladı. BIST 30 endeksi ise 8.979,52 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 2018 dolardan işlem görüyor. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2131 lira, satışta 30,3342 lira olarak açıkladı.

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
26.01.2024 - 18:45,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 8.346,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,48 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.191,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.180,25, en yüksek 8.347,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 artışla 8.346,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,86, sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,30, teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 193,16 puan ve yüzde 2,20 kazançla 8.979,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gübretaş, Turkcell ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2018 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2018 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,26'dan bileşik getirisi de yüzde 43,11'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2131 lira, satışta 30,3342 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 148,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 81,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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