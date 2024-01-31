BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,36 puan artarak 8.496,66 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 6,00 puan ve yüzde 0,07 artışla 8.480,29 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.438,83, en yüksek 8.577,35 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 8.496,66 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,82 puan ve yüzde 0,12 kazançla 9.103,13 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2052 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2052 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,2 artışla 2 milyon 52 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,61'den bileşik getirisi de yüzde 43,53'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2740 lira, satışta 30,3953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2841 lira, satışta 30,4055 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 146,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 azalışla 81,2 dolardan işlem görüyor.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek. "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapan Türkiye Uzay Ajansı açıklamasında, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadelerine yer verildi.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
Sansar Salvo adıyla tanınan ünlü rapçi Ekincan Arslan, geçtiğimiz aylarda intihar teşebbüsünde bulunarak hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Sansar Salvo, yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyerek kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ardından da ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnaf ziyaretleri kapsamında Menemen ilçesinde bir dükkana girdi. Hamza Dağ, dükkanda BTP Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ithafen "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum." dedi. Hamza Dağ ise "1 Nisan'da görüşürüz." diyerek dükkandan ayrıldı.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?