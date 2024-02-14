Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 78,07 puan artarak 9.072,08 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 20,87 puan ve yüzde 0,23 artışla 9.014,87 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.076,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 9.072,08 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,90 puan ve yüzde 0,94 kazançla 9.635,84 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 1.987 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.987 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,5 azalışla 2 milyon 32 bin 200 liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,6620 lira, satışta 30,7848 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6475 lira, satışta 30,7703 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 150,60 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
Bursa'da Nilüfer Çayı'nın bir kolu olup, bahçe ve bostanlar arasından geçerek Marmara Denizi'ne akan Demirtaş Deresi, bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle turuncuya boyandı. İnceleme sonunda, dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
Yargıtay'da bozulan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan 6 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Yakup Şimşek ise beraat etti.
Alman lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlarla yaşanan dönüşümde daha rekabetçi olabilmek için 7 bin 150 kişinin işine son verecek. İşten çıkarmaların bin 750'i AR-GE alanında, 5 bin 400'ü ise idari görevlerde gerçekleşecek.
ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 0.2 geriledi. Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oranında arttı.
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