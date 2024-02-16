Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,21 puan artarak 9.250,36 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 32,32 puan ve yüzde 0,35 artışla 9.274,48 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.216,19, en yüksek 9.306,34 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 9.250,36 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,65 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 9.823,85 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 6 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4 artışla 2 milyon 80 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,84'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,7006 lira, satışta 30,8236 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6753 lira, satışta 30,7982 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 150,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 82,1 dolardan işlem görüyor.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
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Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
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