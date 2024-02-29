BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,33 puan artarak 9.193,69 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 37,91 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.100,27 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.089,18, en yüksek 9.214,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 9.193,69 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,50 puan ve yüzde 0,99 kazançla 9.701,34 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 19'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Koza Altın İşletmeleri ve Coca Cola İçecek en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 49 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 49 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 117 bin 897,50 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,79'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,1379 lira, satışta 31,2627 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,0983 lira, satışta 31,2229 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 81,9 dolardan işlem görüyor.
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AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
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