Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,43 puan artarak 9.142,40 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 45,32 puan ve yüzde 0,50 artışla 9.125,29 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.055,66, en yüksek 9.154,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 9.142,40 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 3,17 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,07 puan ve yüzde 0,12 kazançla 9.869,83 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 233 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 233 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 artışla 2 milyon 446 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2628 lira, satışta 32,3921 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2370 lira, satışta 32,3662 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 151,20 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,34 değer kazanarak haftayı tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Dolar/TL ve avro/TL kurları da artış kaydetti. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise değer kaybetti.
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere çeltik ve kuru fasulye tohumu, sera naylonu ile 39 kadın üreticiye büyükbaş süt sağım makinesi dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin çiftçilere ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı. Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi. Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteği sağlandı. Proje ile ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesi hedefleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında terörizmin ülke ve bölge için temel tehdit olduğunu belirterek, terörle mücadelede önemli bir seviyeye ulaşıldığını ve terörün kökünün tamamen kurutulması için kararlı olduklarını söyledi.
2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi. Forum, Çin ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendi. Forumun amacı, modern İpek Yolu'nun ve uluslararası bağlantıların rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve uluslararası bir takipçi kitlesine hitap etmektir. Malezya Başbakan Yardımcısı Fadıllah Yusuf, forumda yaptığı açılış konuşmasında ikili ilişkileri derinleştirme çağrısında bulundu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Malezya-Çin işbirliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?