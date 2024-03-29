BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Amerika, Çin'e karşı çip ambargosunu artırıyor

Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.