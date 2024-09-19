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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,48 artışla 9.919,16 puana ulaştı.

19.09.2024 14:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 9.919,16 puana yükseldi.

Dün 9.774,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 98,36 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,67 puan ve yüzde 1,48 artışla 9.919,16 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.851,95, en yüksek 9.921,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 1,18, hizmet endeksi yüzde 1,07 ve mali endeks yüzde 1,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 592 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,05 bileşik getirisi yüzde 40,48 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 143,00 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0230 liradan, avro 38,1370 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 yükselişle 2 bin 592 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,1 artışla 73,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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