BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.056,83 puana yükseldi.

Dün 9.887,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,66 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 169,08 puan ve yüzde 1,71 artışla 10.056,83 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.878,57, en yüksek 10.076,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmet endeksi yüzde 0,41, mali endeks yüzde 2,13, teknoloji endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 631 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 144,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1450 liradan, avro 38,0610 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 631 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2 artışla 75 dolardan işlem görüyor.