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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,70 artışla 9.026,61 puana ulaştı.

11.10.2024 14:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 9.026,61 puana yükseldi.

Dün 8.964,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,94 puan ve yüzde 0,26 artışla 8.987,04 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,51 puan ve yüzde 0,70 artışla 9.026,61 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.962,71, en yüksek 9.080,68 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,86, sanayi endeksi yüzde 0,19 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,14 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 638 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2950 liradan, avro 37,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 638 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 78,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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