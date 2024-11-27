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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 9.679,14 puana ulaştı.

27.11.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 9.679,14 puana yükseldi.

Dün 9.636,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 94,86 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.730,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,02 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 9.679,14 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.641,42, en yüksek 9.744,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,41 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si değer kazanırken, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 648 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi yüzde 40,75 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 151,47 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6550 liradan, avro 36,4440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 2 bin 648 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 yükselişle 72,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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