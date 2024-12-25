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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 9.859,45 puana ulaştı.

25.12.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 9.859,45 puana yükseldi.

Dün, günü 9.672,75 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 173,63 puan ve yüzde 1,8 yükselişle 9.846,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 186,70 puan ve yüzde 1,93 artışla 9.859,45 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.832,73, en yüksek 9.864,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,04, mali endeks yüzde 2,41, teknoloji endeksi yüzde 0,67 ve hizmetler endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı değer kazanırken, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi de yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,1950, avro 36,5940 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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