BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 yükselişle 9.867,96 puana çıktı.

Salı gününü 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 27,54 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,40 puan artışla 9.867,96 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.826,97, en yüksek 9.931,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Anadolu Efes Biracılık, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 636 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,99, bileşik getirisi yüzde 40,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0350, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 156,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3170 liradan, avro 36,6550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 636 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 73,5 dolardan işlem görüyor.