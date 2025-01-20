BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 10.026,55 puana yükseldi.

Cuma günü 9.977,94 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,61 puan artışla 10.026,55 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.006,28, en yüksek 10.048,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,54, mali endeks yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 1,53 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si değer kazanırken, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 706 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,68, bileşik getirisi yüzde 38,86 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 156,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5870 liradan, avro 36,7200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 706 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 79,5 dolardan işlem görüyor.