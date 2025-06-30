BIST 100 Endeksi Yükselişte!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,62 değer kazanarak 9.745,80 puana çıktı.

Cuma günü 9.404,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,97 puan artışla 9.452,86 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 340,91 puan ve yüzde 3,62 değer kazanarak 9.745,80 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.450,80, en yüksek 9.762,82 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,4, sanayi endeksi yüzde 1,9, hizmetler endeksi yüzde 2,8 ve teknoloji endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken 4'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 288 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,28, bileşik getirisi de yüzde 40,75 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3690 ve dolar/yen paritesi 144,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8080 liradan, avro 46,7000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 288 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 artışla 66,6 dolardan işlem görüyor.