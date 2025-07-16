BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 10.266,10 puana yükseldi.

Pazartesi günü 10.225,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,72 puan azalışla 10.210,76 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 10.266,10 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.180,77, en yüksek 10.283,84 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükselirken 28'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,99, bileşik getirisi yüzde 41,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2610 liradan, avro 46,8060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 67,9 dolardan işlem görüyor.