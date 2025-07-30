BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

30.07.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,22 artışla 10.615,28 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 10.615,28 puana çıktı.

Dün günü 10.487,25 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 5,66 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.492,91 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 128,03 puan ve yüzde 1,22 değer kazancıyla 10.615,28 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.481,53, en yüksek 10.629,43 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,33, mali endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 19'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Çan2 Termik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 331 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,96, bileşik getirisi yüzde 40,38 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 148,04 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5860 liradan, avro 46,9290 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 331 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 71,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü Emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürdü
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yer: İstanbul Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi
Al Nassr, Chelsea’den Joao Felix’i transfer etti Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü

11:40
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:45
New York’taki silahlı saldırıda yeni detaylar Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
New York'taki silahlı saldırıda yeni detaylar! Trilyonluk fonun yöneticisi de öldü
16:44
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi
Doğanın korkunç yüzü: Binlerce örümcek yavrusu annelerini canlı canlı yedi!
16:43
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
Eski eşi tarafından darp ve tehdit edilen kadına 3 ay hapis cezası
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:30
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanından 7 milyon liralık yolsuzluk iddiası
16:24
Dar gelirliye büyük müjde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
Dar gelirliye büyük müjde! 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı
16:22
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi
16:15
Almanya’da askeri helikopter düştü Mürettebat kayıp
Almanya'da askeri helikopter düştü! Mürettebat kayıp
16:12
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz Tatilde yüzü güldü
Hanımağayı daha önce böyle görmediniz! Tatilde yüzü güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 13:49:29. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.