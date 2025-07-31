Borsa güne hızlı başladı! BIST 100 ilk yarıda 10.725 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 10.725,58 puana çıktı.

Dün günü 10.618,97 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 31,49 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.650,46 puandan başladı.

TEKNOLOJİ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,61 puan ve yüzde 1 değer kazancıyla 10.725,58 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.640,80, en yüksek 10.744,00 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,95, mali endeksi yüzde 1,32, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve teknoloji endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 16'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 306 DOLAR OLDU

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 149,9 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,5970 liradan, avro 46,5420 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 3 bin 306 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 71,6 dolardan işlem görüyor.