BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

05.08.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 0,33 artışla 10.889,90 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.889,90 puana yükseldi.

Dün günü 10.853,49 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,89 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.889,90 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.854,91, en yüksek 10.899,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 41'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Tureks Turizm Taşımacılık, Akbank ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 360 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6880 liradan, avro 47,0020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 3 bin 360 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 67,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koç Holding, istanbul, Ekonomi, Finans, Tüpraş, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
Fenerbahçe Beko, NBA’den yeni transferini açıkladı Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
17:16
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
17:04
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha
Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
17:01
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
16:54
Galatasaray’dan Jakobs kararı
Galatasaray'dan Jakobs kararı
16:41
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
16:33
Oğuz Aydın’a Hollanda’dan dev talip
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip
16:25
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
16:23
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
16:21
Altında yeni zirve sinyali Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 13:42:32. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.