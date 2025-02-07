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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 9.849,44 puana ulaştı.

07.02.2025 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 9.849,44 puana yükseldi.

Dün, 9.842,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 2,64 puan ve 0,03 azalışla 9.839,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 ve 7,29 puan artışla 9.849,44 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.801,02 en yüksek 9.862,10 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,12 yükselirken, mali endeks yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si değer kazanırken 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 869 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,65, bileşik getirisi de yüzde 38,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 151,8 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,9820 liradan, avro 37,3890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 869 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 yükselişle 74,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika

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