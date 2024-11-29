BIST 100 Endeksi Yüzde 0,22 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 9.618,68 puana indi.

Dün 9.640,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.650,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,22 azalışla 9.618,68 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.602,74, en yüksek 9.658,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,02 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i değer kazanırken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 664 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,49, bileşik getirisi yüzde 41,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6840 liradan, avro 36,6540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 2 bin 664 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 düşüşle 72,1 dolardan işlem görüyor.