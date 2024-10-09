BIST 100 Endeksi Yüzde 1,11 Geriledi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 8.944,52 puana geriledi.

Dün 9.044,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,98 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.043,91 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,37 puan ve yüzde 1,11 azalışla 8.944,52 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.929,70, en yüksek 9.057,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 20'si yükselirken, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 620 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,39, bileşik getirisi yüzde 42,07 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 148,60 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2560 liradan, avro 37,6050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 2 bin 620 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 77,3 dolardan işlem görüyor.