BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.555,52 puana gerileyerek yüzde 1,14 değer kaybetti.

01.10.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kaybederek 9.555,52 puana geriledi.

Dün 9.665,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,26 puan ve yüzde 1,14 azalışla 9.555,52 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.527,95, en yüksek 9.680,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,36, mali endeks yüzde 1,54, teknoloji endeksi yüzde 1,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 12'si yükselirken, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 649 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 143,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, avro 37,9790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 649 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,7 azalışla 70,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Düştü - Son Dakika
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