BIST 100 Endeksi Yüzde 1,32 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,32 Arttı

10.06.2025 13:43
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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 9.611,79 puana yükselerek yüzde 1,32 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana yükseldi.

Perşembe günü 9.486,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,23 puan ve yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.546,59, en yüksek 9.634,53 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,9, hizmetler endeksi yüzde 0,8 ve mali endeks yüzde 2,6 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 330 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi de yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 144,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2270 liradan, avro 44,8310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 3 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 primle 66,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,32 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,32 Arttı - Son Dakika
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