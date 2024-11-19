BIST 100 Endeksi Yüzde 1,34 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,34 Düştü

BIST 100 endeksi, günü 9.269,85 puana düşerek kapattı; sanayi ve mali endeksleri değer kaybetti.

19.11.2024 14:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 düşüşle 9.269,85 puana geriledi.

Dün 9.395,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,60 puan ve yüzde 0,38 artışla 9.430,99 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,54 puan ve yüzde 1,34 azalışla 9.269,85 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.266,52, en yüksek 9.443,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,18, hizmetler endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve mali endeks de yüzde 1,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 630 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6050 liradan, avro 36,5590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 630 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1,34 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 1,34 Düştü - Son Dakika
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