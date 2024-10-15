BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.786,06 puana çıkarak yüzde 1 değer kazandı.

15.10.2024 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 8.786,06 puana çıktı.

Dün 8.699,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,87 puan ve yüzde 1 artışla 8.786,06 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.685,23, en yüksek 8.787,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 654 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,09, bileşik getirisi yüzde 42,91 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2650 liradan, avro 37,4310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 654 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 azalışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Arttı - Son Dakika

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