BIST 100 Endeksi Yüzde 3,25 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 3,25 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan kapandı.

01.10.2024 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 314,56 puan azaldı, toplam işlem hacmi 95 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 3,25 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yüzde 3,25 Düştü - Son Dakika
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