BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi %0,12 artışla 9.652,00 puanda kapanırken, işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

29.11.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentileriyle birlikte risk iştahı arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Artışla Tamamladı - Son Dakika

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