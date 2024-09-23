BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 9.959,21 puandan yüzde 0,60 artışla başladı.

23.09.2024 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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