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Ekonomi

BIST 100 Yatay Seyirde

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında hafif azalarak 9,635,96 puana düştü.

28.11.2024 14:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Dün 9.639,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,81 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.635,96 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.616,89, en yüksek 9.672,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 1,04 yükselirken sanayi endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,33 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 646 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,37, bileşik getirisi yüzde 40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,89 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6290 liradan, avro 36,5740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 646 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 72,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Yatay Seyirde - Son Dakika

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