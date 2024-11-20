BIST 100 Yükselişle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 yükselişle 9.248,25 puana yükseldi.

Dün 9.232,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,85 puan ve yüzde 0,43 artışla 9.272,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,35 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.248,25 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.239,28, en yüksek 9.307,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,71 ve sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,05 ve teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 622 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,25, bileşik getirisi yüzde 43,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5080 liradan, avro 36,4560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 622 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 73,4 dolardan işlem görüyor.