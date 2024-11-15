BIST 100 Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 yükselerek 9.471,46 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,04 puan artışla 9.471,46 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.