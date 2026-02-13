BIST Yönetim Kurullarında Kadın Oranı Artış Gösterdi

Borsa İstanbul'a kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 18,7'den yüzde 19,4'e çıktı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, "Türkiye'de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu"nun 2025 yılı sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Borsa İstanbul'a (BIST) kayıtlı olan 585 şirketin pay sahipleri 2025 yılı genel kurullarında yönetim kurullarına 3 bin 910 direktör atadı. Bu direktörlerin 1348'ini (yüzde 34,5) bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturdu. Kadın üye oranı ise bu yeni atamalar ile yüzde 18,7'den yüzde 19,4'e yükseldi.

Geçen yıl 585 şirketin 177'sinin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu. Bu sayı tüm şirketlerin yüzde 30,3'üne karşılık geldi. 2024'te yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlerin sayısı 191 iken, bu sayı tüm şirketlerin yüzde 34'üne karşılık gelmekteydi. 2025'te yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin (408 şirket) oranı yüzde 66'dan 69,7'ye yükseldi.

2025 yılında BIST yönetim kurullarına seçilen 760 kadın üyeden 277'si (yüzde 36) icracı olmayan ancak bağımsız olmayan üye, 330'u (yüzde 43) bağımsız yönetim kurulu üyesi ve 153'ü (yüzde 20) icracı üye oldu.

BIST100'de yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirket sayısı 31 oldu

Geçen yıl bağımsız yönetim kurulu üyesi kadın sayısı 311'den 330'a yükseldi. Yönetim kurullarındaki toplam üyeler arasında kadın üye oranında artış gözlemlenirken (yüzde 19,4), bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranı da artış gösterdi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadınların oranı toplamdaki kadın üye oranını geçerek yüzde 24,4'ten 24,5'e yükseldi.

2025'te 760 kadının 221'i (yüzde 29,1) hakim ortak olan ailelerin üyeleri arasından seçildi. Yönetim kurullarına seçilen 539 kadın (aile/hissedar olmayan profesyonel üyeler) BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin yüzde 13,8'ini oluşturdu.

Geçen yıl BIST şirketleri Denetim Komitelerinde 279'u kadın olmak üzere kadınlar toplam koltukların yüzde 24'ünü doldurdu. Kurumsal Yönetim Komitelerinde ise 314'ü kadın olan üyeler toplam koltukların yüzde 24,6'sını oluşturdu. Ayrıca Risk Komitelerinde toplam 1303 koltuğun 294'ü kadınlar tarafından dolduruldu.

İşlem hacmi en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST100 Endeksi'nde, yönetim kurulundaki kadın oranı 2024'te yüzde 19,7 iken 2025'te yüzde 17,5'e geriledi. Bağımsızlar arasında kadın yönetim kurulu üyesi oranı ise 2024'te yüzde 28,8 iken 2025'te yüzde 27,1'e geriledi. BIST100'de yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşan şirket sayısı 2024'te 24 iken 2025'te 31'e yükseldi.

Geçen yıl yeni halka arz edilen şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 15,4 ile 2024'e kıyasla (yüzde 15,3) yatay seyretti.

Bununla birlikte tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarına sahip yeni halka arz şirketlerinin oranı azaldı. 2025'te halka arz edilen 23 şirketin 8'i erkek yönetim kurullarına sahipken, 2024'te halka arz edilen 46 şirketin 21'i bu durumdaydı.

Yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 25 eşiğinin altında

Raporun sonucuna göre, tüm BIST şirketleri içinde 177 şirket, BIST100 içinde 31 şirketin tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.

Tüm BIST şirketleri içerisinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 50'den 57'ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın CEO sayısı 25'ten 31'e yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan şirket sayısı 183'ten 191'e yükselse de tüm şirketlerin yalnızca yüzde 32,6'sını oluşturdu.

BIST şirketlerinin 394'ünde (yüzde 67,4) yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 25 eşiğinin altında, 177 şirkette ise yönetim kurulunda hiç kadın üye bulunmuyor.

BIST100 şirketlerinin tamamında en az 1 kadın üye olması için 31 yeni kadın üye, tüm BIST şirketlerinde en az 1 kadın üye olması için 177 yeni kadın üye gerekiyor.