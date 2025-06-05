Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı

05.06.2025 16:37
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Bitget, siber dolandırıcılığa karşı farkındalık yaratmak için Haziran'ı 'Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı' ilan etti.

Kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, siber dolandırıcılık vakalarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı" ilan ettiği haziranda, farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bitget, siber dolandırıcılıkla mücadele için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda haziranı Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı (Anti-Scam Month) ilan eden şirket, 2. kez düzenlediği küresel kampanya kapsamında kullanıcıları siber tehditlere karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliklerin bu yılki teması ise "Daha Akıllı Gözler, Daha Güçlü Kalkanlar" olarak belirlendi.

Bidget, bu ay, oyunlaştırılmış eğitim içerikleri, topluluk hikayeleri ve yüksek etkileşimli sosyal medya kampanyalarıyla farkındalık kültürü inşa etmeye çalışacak. Bu çalışmalar çerçevesinde "Anti-Scam Hub" adı verilen etkileşimli içeriklerle donatılan özel bir "mikro site" kurulacak.

Toplulukların ve kullanıcıların farkındalıklarının artması adına "Smarter Glasses" adı verilen sosyal medya kampanyalarının yanı sıra dolandırıcılık türleri ve korunma yolları üzerine içerikler ve mini oyunlarla, güvenlik bilgi farkındalıkları test edilecek.

Bidget, farkındalığı artırmak adına GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec ve Security Alliance gibi güvenlik alanında öncü kuruluşlarla bu ay için ortaklıklar kurdu. Bitget Wallet, Morph ve Tapswap gibi "Web3" ekosisteminin önemli oyuncularıyla kurulan stratejik işbirlikleri sayesinde, kullanıcıların uygulamalarda, cüzdanlarda ve sosyal platformlarda korunması hedefleniyor.

Geçen yıl Vietnam'da düzenlenen sosyal kampanyalar ve "Deepfake" içeriklerin, kripto suçların yüzde 70'ine neden olabileceğine ilişkin yayımladığı raporla dikkati çeken Bitget, bu yıl daha da büyük bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Bitget, ay içerisinde "2025 Anti-Scam Raporu"nu yayımlayacak. Raporda, dolandırıcılık eğilimleri, saldırı vektörleri ve Bitget'in bu tehditlere karşı geliştirdiği iç sistemler, detaylı şekilde ele alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitget Üst Yöneticisi (CEO) Gracy Chen, dolandırıcılık yöntemlerinin gelişmesine rağmen kendilerinin de bu yöntemlere karşı yeni güvenlik tedbirleri aldığını belirtti.

Chen, "Güvenlik, sadece teknik bir gereklilik değil, herkesin ortak sorumluluğu. Anti-Scam Month, kullanıcıyı pasif bir hedef olmaktan çıkarıp bilinçli bir katılımcı haline getirme vizyonumuzun bir parçası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitget'ten Dolandırıcılıkla Mücadele Ayı - Son Dakika

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