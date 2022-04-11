Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor - Son Dakika
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Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor

11.04.2022 17:32
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor

Bitlis'teki 47 bin dekar kapama ceviz bahçelerinden yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor.

Bitlis'teki 47 bin dekar kapama ceviz bahçelerinden yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor.

Adilcevaz ilçesinde Adilcevaz 13 ve Kazankaya sertifikalı fidan çeşitlerinin yanı sıra, yıllık 600 bin adet yerli fidan çeşitleri üretiliyor. Üretilen fidanlarda 80 aile geçimini sağlarken, yıllık 200 milyon gelir elde ediliyor. Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tarım arazilerinin yüzde 99,5 oranında dolu dolu kullanan yegane illerden olduğunu söyleyerek, "Adilcevaz ilçemizde Adilcevaz 13 ve Kazankaya çeşidi üstün vasıflı ve adaptasyon kabiliyeti yüksek sertifikalı ceviz çeşitleri yetiştirilmektedir. Adilcevaz'da aşılı-aşısız yıllık 400 bin adetten fazla fidan yetiştirilmekte ve ülkemizin dört yanına fidan gönderilmektedir. Adilcevaz ilçemizde ceviz fidanı sökümlerine eşlik ettik. Bitlis ilimiz 47 bin dekar kapama ceviz bahçelerinden yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretmektedir. Bu üretimiyle yıllık ilimize 200 milyon TL hasıla sağlanmaktadır. Adilcevaz ilçemizde Adilcevaz 13 ve Kazankaya çeşitlerinin yanı sıra yıllık 600 bin adet yerli çeşitlerimizden fidan üretilmektedir. Fidan üretiminden 80 aile geçimini sağlamaktadır" dedi.

"İşimiz zamanımızdan daha fazla"

Daha çok çalışıp üreteceklerini belirten Çelik, "Eren Holding tarafından Bitlis ilimizde dikilmek üzere müdürlüğümüze tahsis edilen 100 bin adet Adilcevaz çeşidi fidanlarımızın ilk partisi olan 25 bin adedini, Adilcevaz ilçemizdeki fidan parsellerimizden sökerek Hizan ilçemize gönderdik. Hizan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimize fidanları teslim edildi. Diğer ilçelerimize de fidanları önümüzdeki günlerde program dahilinde sevk edilecektir. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Eren Beyefendiye, kurumumuz ve çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor
Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor

YORUMLAR
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Adilcevaz, Hisarcık, Bitlis, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te yıllık 6 bin 730 ton kabuklu ceviz üretiliyor - Son Dakika


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