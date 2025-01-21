BMD: 2024 Satış Beklentileri Karışık - Son Dakika
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Ekonomi

BMD: 2024 Satış Beklentileri Karışık

BMD Başkanı Öncel, 2024'te markaların Satışlarının karışık bir seyir izleyeceğini açıkladı.

21.01.2025 12:47
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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçen yıl BMD üyesi markaların yüzde 66'sının adet satışlarının arttığını, yüzde 34'ünün ise daraldığını bildirdi.

BMD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öncel, dernek üyeleri arasında gerçekleştirilen aralık ve 2024 yılı anketinin sonuçlarını açıkladı.

2024'ün organize perakende açısından zor bir yıl olduğuna dikkati çeken Öncel, markaların büyük kısmının adet satışlarının temmuzdan itibaren daralmaya başladığını ifade etti.

Öncel, temmuz-ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düşerken, cirolardaki artışın enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Adet satışlarında ibre, indirimli satışlar sayesinde kasımda yeniden yukarı döndü. Yılbaşı alışverişin etkisiyle aralıkta da ortalama adet satışlarındaki artış devam etti. Adet satışlarında artış olmakla birlikte indirimli satışların yükselen maliyetler nedeniyle karsızlık şeklinde yansıdığının altını çizmem gerekiyor. 2023 ile kıyasladığımızda 2024'te BMD üyesi markaların yüzde 66sının adet satışları artarken yüzde 34'ünün, bir başka ifade ile her üç markadan birinin adet satışı daraldı. Kategorilere baktığımızda hazır giyim, ayakkabı ve kozmetikte genele benzer bir sonuç karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kategorilerde geçen yıl hemen hemen her üç markadan ikisinin adet satışını artırdığının birinin ise azaldığını görüldüğünü belirten Öncel, şöyle devam etti:

"Yemekte ise her üç markadan ikisinin adet satışında düşüş dikkati çekiyor. 2024 ile ilgili dikkat çekici bir diğer konu da turiste satışlardaki daralmanın devam etmesi oldu. İstanbul'da geçen yıl üye markalarımızın yüzde 75'inin, yani her dört markamızdan üçünün yabancıya adet satışı geriledi. Üç yıl önce kartlı harcamalarda yüzde 10'un üzerine çıkan yabancıların payı, 2024'te yüzde 5'in altında kaldı. Online satışlarda ise genel olarak artış eğilimi devam ediyor. Üye markalarımızın yüzde 78'i geçen yıl e-ticaret yoluyla adet satışlarında artış olduğunu bildirdi."

Öncel, 2025'te de genel olarak 2024'e benzer bir tablo öngördüklerini belirterek, Türk lirası bazında maliyetler artarken döviz kurunda yatay seyrin devam etmesi halinde yabancıya satışların daha da daralabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BMD: 2024 Satış Beklentileri Karışık - Son Dakika

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