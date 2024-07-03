Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri Bodrum'a geldi

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 403 yolcu ile 1175 personel bulunuyor. Pasaport işlemlerinin ardından turistler kent merkezinde gezinti yaptı.

03.07.2024 14:59
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Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 403 yolcusuyla Bodrum'a geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 403 yolcu ile 1175 personel bulunuyor.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri Bodrum'a geldi - Son Dakika

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