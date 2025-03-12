Bodrum Belediyesi'nden Fide Üretimine Yeniden Başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bodrum Belediyesi'nden Fide Üretimine Yeniden Başlangıç

Bodrum Belediyesi\'nden Fide Üretimine Yeniden Başlangıç

Bodrum Belediyesi, mülkiyetindeki Bahçeyaka Fide Üretim Serasında yenileme çalışmalarını tamamlayarak, fide üretimine tekrar başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yerel üreticilere destek olmak amacıyla üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yaparak, sebze fideleri üretimine devam ediyor.

12.03.2025 16:49  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışı ile Bodrum Belediyesi mülkiyetindeki Bahçeyaka Fide Üretim Serasında üretim çalışmalarına tekrar başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bahçeyaka Fide Üretim Serasındaki yenileme çalışmaları ardından fide üretimi tüm hızıyla sürüyor.

Sera zemininde kış aylarında alttan su yükselmesi sonucu, bitki hastalıkları ile mücadele konusunda zorluklar yaşanması, mevcut zeminin fide üretim standartları için uygunluk sağlamaması üzerine iş gücünden tasarruf etmek için çalışma yapıldı. Yenileme çalışmasında bitki hastalıkları ile daha stabil mücadele edebilmek, fide üretiminde daha fazla otomasyondan yararlanabilmek için zeminde ve dış cephesinde iyileştirmelerde bulunuldu.

Üretim kapasitesini artıracak yatırımlara ağırlık veren Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, fide üretim serasında tohum ekimi yöntemiyle sebze fideleri üreterek üretici desteklerine devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek, yerel üreticilerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

"Belediye olarak çiftçilerimize eğitim ve kaynak sağlamak için etkin projeler geliştirmeyi, tarımsal çeşitliliği artırmayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz, kentimizdeki tarım potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmektir. Bu nedenle de tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik yenileme çalışmaları yapıyor ve tohumlarımızın fideye dönüşümünü sağlayarak üreticilerimize destek olmak istiyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Bodrum, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum Belediyesi'nden Fide Üretimine Yeniden Başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem

16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:14 Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 16:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Fide Üretimine Yeniden Başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.