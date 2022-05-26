Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

26.05.2022 10:17
Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

Bodrum Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bodrum Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeler, geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediye tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 28. Maddesi gereğince ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve hizmet dışı bırakılması gerektiği belirlenen malzemelerin komisyonca hurdaya ayrılmasına karar veriliyor. Toplanan hurda malzemeler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem, yapılan çalışmanın Bodrum Belediyesi'ne ait hurda malzemelerin, ilgili yönetmelik gereği geri dönüştürülmesinin belediyeye gelir sağlayacağını belirtti. Ayrıca Kallem, malzemelerin tekrar kullanıma kazandırılmasının ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu ifade etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde yaklaşık 60 ton orta vasıflı demir çelik, parça halinde çıplak alüminyum, ahşap ve tekstil malzeme değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü malzeme tespit işlemlerinin ardından geri dönüşüme kazandırılmaya devam edecek. - MUĞLA

Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek
Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

YORUMLAR
500
Seabourn Encore, Bodrum'a 268 turist getirdi Seabourn Encore, Bodrum'a 268 turist getirdi Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk tekne Bodrum'a ulaştı Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı Bodrum'da sahil işgalden kurtarıldı
Kaynak: İHA

Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:29:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement