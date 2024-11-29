BoE'den Küresel Ekonomi Uyarısı

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve risklerin arttığı yönünde uyarıda bulundu.

BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'na göre, jeopolitik gerginlikler, uluslararası ticaret ve politikalarda yaşanan bölünme, hükümetlerin borç seviyeleri üzerindeki baskılara bağlı olarak, küresel riskler önemini koruyor.

Küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik ve riskler artarken, Orta Doğu'daki gelişmeler, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı ve ABD-Çin ilişkileri önemli jeopolitik risk kaynakları olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik gerilimler siber saldırı risklerini de artırırken bu riskler İngiliz ekonomisinin istikrarı için de kritik önem arz ediyor.

Söz konusu risklere bağlı olarak küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde aksama yaşanma ihtimali bulunurken, bu durumun varlık ve emtia fiyatları ile enflasyonist baskıları artırmasından endişe duyuluyor.

Fiyatlar ve enflasyonist baskıların yeniden artmasının olası faiz indirimlerini yavaşlatma ihtimali artıyor.

BoE, banka ve diğer finansal kuruluşların bu tür risklere hazırlıklı hale gelmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.