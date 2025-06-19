BoE, Faiz Oranını Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

BoE, Faiz Oranını Sabit Tutuyor

19.06.2025 14:42
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini %4,25'te sabit bıraktı. Enflasyon hedefi %2.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,25'te sabit tuttu.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında üyelerin 6'sının politika faizini yüzde 4,25'te sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan indirerek yüzde 4'e çekme yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Para politikasını belirlerken orta vadeli ve öngörülebilir bir yaklaşımın benimsendiği ifade edilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 seviyesine inmesinin hedeflendiği anımsatıldı.

Açıklamada, geçmiş yıllardaki dış şokların etkisinin azalması ve sıkı para politikasının talebi dizginlemesine bağlı olarak enflasyonda belirgin bir gerileme yaşandığı ancak mayısta yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e yükseldiği aktarıldı.

BoE'nin yıl sonuna kadar enflasyonun mevcut seviyelerde kalacağı ve 2026 itibarıyla hedefe yaklaşacağını öngördüğü belirtilen açıklamada, hizmet sektöründe ücret artışlarının hala yüksek seyretmesinin enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmadığını gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, büyümenin yılın ikinci çeyrekte zayıf kalmasının beklendiğine işaret edilerek, işsizlikte henüz sert bir artış gözlenmese de iş gücü piyasasındaki hareketliliğin azaldığı kaydedildi.

Ticaret politikalarındaki belirsizlik ve jeopolitik gerilimler

ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret politikalarında yarattığı belirsizliklerin sürdüğü aktarılan açıklamada, bu durumun şirketleri ihtiyatlı davranmaya ittiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası gerilimin artmasının enerji fiyatlarını yukarı çektiği anımsatılarak, PPK'nın mayıstaki toplantısından beri Brent petrolün varil fiyatının yüzde 26 ve Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 11 arttığı vurgulandı.

Bu gelişmelerin enerji maliyetleri ve dolayısıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, mevcut koşullarda para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerektiği ve politika faizinin her toplantıda güncel ekonomik veriler ışığında değerlendirileceği bildirildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise karara ilişkin değerlendirmesinde, politika faizinin kademeli şekilde aşağı yönlü bir patikada ilerlediğini vurgulayarak, "Dünya oldukça tahmin edilemez bir durumda. İngiltere'de iş gücü piyasasında gevşeme sinyalleri görüyoruz. Bu sinyallerin, tüketici fiyat enflasyonuna ne ölçüde yansıyacağını dikkatle izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE, Faiz Oranını Sabit Tutuyor - Son Dakika

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