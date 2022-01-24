Bolu'da üretilen jelatin 60'tan fazla ülkeye gönderiliyor

Bolu'da faaliyet gösteren jelatin fabrikası, hem yurt içindeki talebi karşılıyor hem de 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 milyon dolar yatırımla 30 bin metrekare alanda kurulan fabrika, 2021 yılının haziran ayında faaliyete başladı.

Halavet Gıda Müdürü Kenan Kakut, AA muhabirine, helal sertifikalı yüzde 100 izlenebilir ham maddeden jelatin üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fabrikanın en son teknolojik donanımlarla kurulduğunu aktaran Kakut, gıda jelatini üretim kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük fabrikası olarak dünya pazarında önemli üreticilerden biri olduklarını kaydetti.

Kakut, 90 personelle yıllık 7 bin 500 ton kapasitesiyle yenilebilir sığır jelatini üretimi yaptıklarını dile getirerek, "2022 yılında yeni bir yatırım kararı aldık hem jelatin hem de kolajen üretimi gerçekleştireceğiz. 2022 yılı sonunda 7 bin 500 ton olan üretim kapasitemizi bu yatırımlarla 15 bin tona çıkaracağız. Toplam istihdam sayımız da 120'ye çıkacak." dedi.

Bölgeye de ciddi bir katma değer sağladıklarına işaret eden Kakut, kullandıkları ham maddeleri bölgede bulunan deri fabrikalarından temin ettiklerini anlattı.

Kakut, ürettikleri jelatini 60'ın üzerinde ülkeye gönderdiklerini belirterek, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu bölgesinde ciddi pazarlarının bulunduğunu ifade etti.

Dünyada üretilen jelatinin büyük kısmının şekerleme ve ilaç endüstrisinde kullanıldığını aktaran Kakut, jelatinin, bu ürünlerin olmazsa olmaz yapı sağlayıcısı olduğunu söyledi.

"Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz"

"Sıfır Atık Projesi"nin önemini vurgulayan Kakut, "Ham deriler önce deri fabrikamızda işleniyor. Fabrikamızdan çıkan yan ürünlerden jelatin ve kolajen gibi çok yüksek katma değerli ürünler elde ediyoruz. Bu bağlamda ülkemiz için sıfır atık konusunda da ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Yüzde 100 olarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Hem yerli satışlarımız hem de ihracat satışlarımızla ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kakut, ham maddeden son ürüne kadar tamamen helal şartları gözeterek üretim yaptıklarına, helal jelatin pazarının son dönemde dünyada artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Jelatin, domuz derilerinden ve kemiklerinden, sığır derilerinden ve kemiklerinden üretiliyor. Geçmişte domuzla ilgili söylemler, sıkıntılar oldu. Bu bağlamda tüketiciler tercihlerini artık helal jelatin, sığır jelatininden yana kullanıyor. Dünyada helal jelatin pazarı da gün geçtikçe artıyor. Burada çok önemli bir aktör konumuna geldik. Dünyaya helal sertifikalı sığır jelatini ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın helal jelatin pazarında yüzde 15'lere yakın bir noktadayız." ifadelerini kullandı.