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BonaBant sessiz bant üretimine başladı - Son Dakika

BonaBant sessiz bant üretimine başladı

15.02.2022 15:05
BonaBant sessiz bant üretimine başladı

Mersin'de akrilik bant üretimi yapan BonaBant, sessiz bant üretimine başladı.

Mersin'de akrilik bant üretimi yapan BonaBant, sessiz bant üretimine başladı.

3 yıl önce kurulan ve kısa sürede ihracat ağını genişleterek dünyanın 25 ülkesine ihracat yapan firma, talepler doğrultusunda istenilen renkte bant üretiminin ardından şimdi de büyük bir yeniliğe imza atarak sessiz bant üretiyor. Özellikle yurt dışından sessiz bant noktasında yoğun talep alan firma, bu inovatif çalışması ile birlikte gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor.

Ambalaj sektöründe birçok yeniliğe imza attıklarını belirten ve ürettikleri ürünlerin aynı zamanda çevre dostu olduğunu da belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz bant üretim tesisimizde inovasyon ışığında farklı projelere imza attık. İstenilen ebatta ve renkte bant üretimi gerçekleştirdik ve bu ürünlerin kısa sürede birçok ülkeye ihracatını yaptık. Firmamız bu yeniliklerle kısa sürede büyüyerek dış pazarda yerini kanıtlamayı başardı. Ülkelerin ambalaj sektöründe Türkiye'ye yönelmesinin ardından bizler de bu durumu fırsata çevirme noktasında neler yapabileceğimizi düşündük ve sessiz bant üretmeye karar verdik. Bantların kullanım aşamasında çıkardığı ses rahatsız edici bir ses olduğu için birçok ülkeden sessiz bant üretimi noktasında talepler aldık ve üretimini yaptık. Şuanda birçok ülkeye ürettiğimiz sessiz bantları göndermek için hazırlık yapıyoruz. Daha önce ürünlerimizin çevre dostu olduğunu söylemiştik. Bu projemiz ile birlikte gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz" dedi. - MERSİN

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İhracat, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BonaBant sessiz bant üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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