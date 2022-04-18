Bonus 22. yılını kutluyor - Son Dakika
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Bonus 22. yılını kutluyor

18.04.2022 15:41
Bonus 22. yılını kutluyor

Garanti BBVA'nın en çok kazandıran ve bedavası en bol kredi kartı Bonus, 22. yılını kutlarken 17 milyon kullanıcıya ulaştı. Çeyrek asıra yaklaşan geçmişiyle Türkiye'de ilk defa bir kredi kartı platformu olarak da hizmet veren Bonus, e-ticaret harcamalarında en çok tercih edilen kredi kartı olma özelliği taşıyor. Türkiye'de bugün online platformlardaki her 4 alışverişten biri Bonus ile gerçekleştiriliyor.

Bonus kredi kartları ile en fazla market, benzin ve giyim sektöründe harcama yapılırken, kullanıcılar Türkiye çapında 500 binin üzerinde üye işyeri sayesinde bonus kazanıyorlar. Her ay müşterilerine farklı sektörlerden yüzlerce kampanya sunan Bonus kredi kartıyla 200 binden fazla işyerinde taksit yapılabiliyor.

Global ödeme sistemleri trendlerini yakından takip ederek her zaman müşteri ihtiyaçlarını analiz eden Bonus, 22 yılda birçok ilke de imza attı.Kasım 2015'ten bugüne sürekli güncellenen ve yeni eklenen fonksiyonlarıyla Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katan BonusFlaş uygulaması, kampanyaların da ana kanalı olarak yılda 40 milyonun üzerinde kampanya katılımına aracılık etti. QR ile ödeme, mobil temassız ödeme, BP'de araçta ödeme ve internet alışverişlerinde GarantiPay gibi teknolojik ödeme çözümleriyle, cüzdan ve kart plastiğine ihtiyaç olmadan her an her yerde alışveriş yapabilme özgürlüğünü sağlayan BonusFlaş, yurt dışı platform üyeliklerinin takibi ve harcama kontrol fonksiyonlarıyla finansal sağlık alanında da kullanıcılarını desteklemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ)Ürün, Marka Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, "Garanti BBVA öncülüğünde müşterilerimize, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartından ilk şeffaf kartına, ilk temassız kredi kartından ilk çevreci karta kadar pek çok yeniliği ve ilki yaşattığımız Bonus, çeyrek asıra yakın süredir kullanıcılarına değer yaratmaya devam ediyor. Markamızla tüketicilerin zihninde özdeşleşen Bonus peruğu, bu zamana kadar gerçekleştirilmiş akılda kalıcı eğlenceli müzikleri, birbirinden ünlü reklam yüzleriyle, Türkiye'nin yıllardır 'En Sevilen' kredi kartı markası olmayı sürdürüyoruz. Bonus, hem toplam yapılan alışverişlerde hem de e-ticaret alışverişlerinde sektörde en fazla kullanılan ve en çok taksit yapan kredi kartı olma özelliğini koruyor.Bizim de en büyük hedefimiz bizi tercih eden müşterilerimizi hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve hizmetler ile buluşturmaya devam etmek. 22 yıldır bu deneyimi bizlerle birlikte yaşayan kullanıcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Bonus, 22. yılını 17 milyon kullanıcıyla kutluyor Bonus, 22. yılını 17 milyon kullanıcıyla kutluyor

Garanti Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bonus 22. yılını kutluyor - Son Dakika


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