Borç Stoku 8,8 Trilyon Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 713,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 82,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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