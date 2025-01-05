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Ekonomi

Borofenli Yatak Kumaşı Üretildi

Borofenli Yatak Kumaşı Üretildi

Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, borofen ile antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip kumaş geliştirdi.

05.01.2025 12:47
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Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Cem Güneşoğlu, bordan üretilen borofen maddesini kullanarak antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip yatak kumaşı üretti.

Prof. Dr. Güneşoğlu, fakülte laboratuvarındaki çalışmalar sırasında bor elementinden elde edilen borofen maddesini yatak üzerinde kullanmaya karar verdi.

Çalışmalar sırasında sentezlenen borofen maddesi, sıvı hale getirilerek yatakta kullanılan kumaşa uygulandı. Daha sonra borofenli kumaş fırında kurutularak kullanılabilir hale getirildi.

Elde edilen kumaş üzerinde yapılan testlerde, ürünün antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesini engellediği tespit edildi.

Prof. Dr. Güneşoğlu, AA muhabirine, geliştirdiği yatak kumaşının sadece konfor sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda uyku sırasında bakteri ve virüslere karşı kişiyi koruduğunu söyledi.

Borofen maddesinin uyku kalitesine olumlu etkilerinin olduğunu belirten Güneşoğlu, "Yatak sektöründe bor içerikli başka alternatif ürünlerin ve kimyasalların kullanımını biliyoruz ama borofen çok yeni bir malzeme. Borofenin yüksek elektrik ve ısı denetkenliğini kullanan başka bir örnek yok şu anda. Borofen, sahip olduğu yüksek enerji depolama ve termal yönetim kabiliyetiyle, tenle temas eden yüzeylerde kullanmak koşuluyla kumaşların, kullanıcı sağlığı ve konforuna olumlu etkisi olan bir malzemedir." dedi.

"Uykuya dalış daha erken, uyku süresi daha uzun"

Prof. Dr. Güneşoğlu, borofenin sağlık üzerindeki etkilerinden yola çıkarak çalışmalara başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler memeli canlılarız ve memeliler, vücut çekirdek sıcaklığını düşürdüğü takdirde uykuya dalabiliyorlar, bu sıcaklık tekrar yükseldiğinde uyanıyorlar. Vücut sıcaklığındaki dalgalanmalar da uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Uyku kalitesinin çıkış noktası bu sıcaklığın düşüş süresinin kısalması ve uykuda kalış süresinin artması anlamına geliyor. Vücut deri sıcaklığını yükseltip, deri sıcaklığını yükselten çekirdek sıcaklığını düşürdüğümüz takdirde uykuya dalıyoruz. Borofen, bu uykuya dalış süresini alternatif malzemelere göre çok hızlı bir şekilde yapıyor. Yani borofenli yatak kumaşında kullanıcıların uykuya dalış süresi daha kısayken uykuda kalış süresi daha uzun."

Seri üretim için bir firmayla görüşüldü

Borofenin tekstildeki payının kısa sürede artacağına inandıklarını dile getiren Güneşoğlu, borofenli yatağın seri üretime geçmesi noktasında bir yatak firmasıyla görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

Güneşoğlu, borofenli kumaşın üzerinde uyuyan kişiye olumlu katkılar sunduğunu tespit ettiklerini anlatarak, "Yatak tekstillerinde borofen kullanımı ile kullanıcının uyku esnasında kaybettiği ısı miktarını arttırdığı ve bundan dolayı uykuya daha kısa sürede daldığına dair bulgularımız var. Bu çalışmada borofen dispersiyonunu kumaşa aktaracak aplikasyon banyosu geliştirdik. Aplikasyon sonrasında da bunun, kullanıcının uyku kalitesine olan etkisini sayısal olarak ölçtük ve raporladık. Bu ürün aynı zamanda ticari karşılık buldu. Dünyada borofen içerikli ilk yatak kumaşı örneği bu çalışmayla tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Güneşoğlu, borofenle ilgili farklı alanlarda da çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Bakteri, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Bor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borofenli Yatak Kumaşı Üretildi - Son Dakika

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