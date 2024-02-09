Borsa açılışında BIST 100 endeksi 9 bin puanı aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa açılışında BIST 100 endeksi 9 bin puanı aştı

Borsa açılışında BIST 100 endeksi 9 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9 bin puana ulaştı. Açılışın ardından endeks geri çekilerek 9 bin seviyelerine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti.

09.02.2024 10:18
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Borsa açılışın hemen ardından 9 bin puanı aştı. BIST 100 endeksi 9 bin 7 puana kadar yükseldi, geri çekildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi tüm zamanları en yük seviyesini görerek 9 bin puana ulaştı. Güne yüzde 0,48 artıda başlayan BIST 100 endeksi açılışın ardından 9 bin puanı aştı. Endeks 9 bin seviyelerine geri çekildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Borsa açılışında BIST 100 endeksi 9 bin puanı aştı - Son Dakika
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