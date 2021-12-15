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Borsa günün ilk yarısında 2.195 puanın üzerini test etti - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında 2.195 puanın üzerini test etti

15.12.2021 09:57
Borsa günün ilk yarısında 2.195 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.195,07 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.195,07 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 2.195,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 ve 9,66 puan değer kazanarak 2.167,39 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirten analistler, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair vereceği mesajların kritik olacağını ifade etti.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2,250 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, İnşaat, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında 2.195 puanın üzerini test etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında 2.195 puanın üzerini test etti - Son Dakika
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