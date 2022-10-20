Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

20.10.2022 09:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 3.915,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 3.915,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,02 puan değer kazanarak 3.915,37'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 41,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının tersine dönmesine neden olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin de sürebileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

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